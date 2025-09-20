Эксперт: историческое наследие парка «Крылатские холмы» получило достойное обновление

Ключевой объект спортивного наследия Москвы, велотрасса и парк на «Крылатских холмах», обретает новую жизнь после завершения первого этапа масштабного благоустройства. Территория, долгое время находившаяся в упадке, была возвращена городу, и работы, начатые в прошлом году, уже принесли впечатляющие результаты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Как подчеркнул сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий, преображение парка на Крылатских холмах — наглядный пример того, как современная Москва создает пространство, отвечающее потребностям жителей в активном и здоровом образе жизни.

Была проведена полная реконструкция малого и большого велоколец, в ходе которых заменили 88,7 тыс. кв. м покрытия — это сопоставимо с площадью 12 футбольных полей. Особое внимание уделили восстановлению уникального рельефа трассы, построенной специально для Олимпиады-80. Для точного воссоздания крутых виражей и перепадов высот специалисты подняли архивные документы и провели лазерную съемку, тщательно проработав каждый градус уклонов и контруклонов, что критически важно для скоростных показателей.

Трасса оснащена современной системой хронометража, позволяющей точно измерять результаты спортсменов на соревнованиях и тренировках. Также созданы системы оповещения, звукового оформления и видеонаблюдения, повышающие безопасность. Всего строители проложили свыше 13 тыс. м кабелей для наружного освещения и электрических сетей. Пожалуй, самым долгожданным новшеством стало освещение самой трассы, которое позволит проводить тренировки в любое время суток и разгрузит пиковые часы.

Параллельно была создана полноценная зона отдыха: высажено почти 1,4 тыс. кв. м цветников, восстановлено и уложено более 20 тыс. кв. м плодородного слоя, обустроены дорожки из гранитного отсева и настилы для комфортных прогулок. Для активного отдыха оборудовали детские и спортивные площадки, а также зону для настольных игр. Все покрытия выполнены из экологичных водопроницаемых материалов, а на детских площадках используется кора древесная, что снижает нагрузку на природную территорию. Кроме того, началось строительство семи некапитальных павильонов для размещения спортивных клубов, эколого-просветительского центра и кафе.

В честь 45-летия Олимпиады спортсмены вместе со строителями высадили 45 черешчатых дубов, восстановив историческую флору холмов. Эта новая аллея получила название «Дуброва велосипедных звезд».

«Уверен, „Крылатские холмы“ станут местом притяжения для тысяч москвичей и туристов всех возрастов», — отметил Сергей Собянин.

Сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий подчеркнул, что современные стандарты благоустройства продолжают преображать столицу, а завершение первого этапа работ в парке на Крылатских холмах — яркое подтверждение тому, как исторические объекты получают новую жизнь в контексте современного городского развития.

«Историческое наследие парка, представленное легендарной кольцевой велотрассой 1980 года, получило достойное обновление. Масштабные работы, включающие укладку 90 тыс. кв. м нового асфальтового покрытия, установку современной системы освещения и видеонаблюдения с информационными экранами, создают принципиально новую среду для отдыха горожан. Комплексный подход к благоустройству проявляется в создании разноформатных пространств. Благоустройство территории дополнено масштабными работами по озеленению: обустроены 1,4 тыс. кв. м цветников и нанесено более 20 тыс. кв. м плодородного слоя почвы. Социальная значимость проекта заключается в создании современной инфраструктуры для активного отдыха. В парке формируются многофункциональные площадки, предназначенные как для детских игр, так и для занятий спортом взрослых. Планируемое строительство некапитальных павильонов расширит возможности для развития спортивных клубов, экологического просвещения и организации общественного питания. Здоровье и качество жизни горожан — приоритетные направления развития городской среды. Развитие спортивной инфраструктуры способствует не только повышению физической активности, но и общему улучшению самочувствия жителей столицы. Комфортная городская среда — это гармоничное сочетание деловой активности и возможностей для отдыха», — сказал Андрей Лупий.

