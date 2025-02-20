Эксперт Испирян: аномально теплая зима в 2025 году несет много рисков для урожая

Заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян заявил, что аномально теплая зима в 2025 году несет много рисков для урожая: весной из-за отсутствия снега не будет весеннего половодья, земля может пострадать от отсутствия влаги, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Беспокоиться сейчас за озимые не стоит, так как большая часть урожая у нас сконцентрирована на юге страны, а много снега там и так не бывает. К тому же такого явления, как ледяная корка, которое могло бы навредить озимым культурам, пока нигде не было зафиксировано», — сказал эксперт.

Согласно прогнозу Россельхозцентра при Минсельхозе России, в 21 регионе страны в этом году ожидается нашествие саранчи. Это в 1,5 раза больше прошлогодних показателей.

Пока сложно что-то сказать о фруктах и ягодах: здесь ключевую роль будут играть апрель и май. Если будут заморозки, они также негативно скажутся на урожае, заключил Испирян.