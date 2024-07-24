Юрист Громова: процесс получения досрочной пенсии может быть сложным

У россиян есть возможность получения досрочной пенсии, но для этого нужно соответствовать ряду категорий. К тому же процесс ее получения может быть сложным, сообщила РИАМО юрист Виктория Громова.

«Для этого необходимо относиться к категории граждан, имеющих право на льготы, например, работники с вредными и тяжелыми условиями труда, а также лица, занимающиеся трудовой деятельностью в регионах Крайнего Севера», — сказала эксперт.

Она уточнила, что важно подтвердить право на досрочное пенсионное обеспечение соответствующими документами и доказательствами работы в условиях, предусматривающих льготы.

По ее словам, для получения досрочной пенсии по возрасту или инвалидности гражданин должен предоставить в Социальный фонд соответствующие документы, подтверждающие его право на такие выплаты. Это могут быть трудовая книжка, справки о доходах, медицинские заключения и другие документы, установленные законом.

«Важно отметить, что процесс получения пенсии может быть довольно сложным и требовать детального изучения действующих норм и правил», — предупредила Громова.

Как добавила специалист, например, размер пенсии может зависеть не только от стажа работы и зарплаты, но и от региона проживания, семейного положения и других факторов.

Она отметила, что дополнительно в рамках пенсионной реформы в стране введены новшества, касающиеся возможности добровольного страхования. Россияне могут увеличить размер будущей пенсии за счет дополнительных взносов на индивидуальные пенсионные счета. Еще существуют накопительные пенсионные программы, позволяющие формировать пенсионные накопления через управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды.

«Процесс оформления пенсии, особенно в случаях претензии на досрочное пенсионное обеспечение, требует точного соблюдения всех процедур и подачи всех необходимых документов в срок. Юридические специалисты могут оказать неоценимую помощь в этом процессе, обеспечивая юридическое сопровождение и консультации на каждом этапе», — рассказала собеседница.

Таким образом, понимание различных аспектов пенсионного законодательства и возможностей, предоставляемых государством, играет ключевую роль в обеспечении стабильности и финансовой независимости граждан в старости.