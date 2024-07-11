Эксперт Грибова обозначила важность взаимодействия ветеранов СВО с молодежью

Стартовала акция «Служу Отечеству», которую совместно проводят фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание». Она затронет все регионы России. Проект уникален тем, что поможет аудитории ознакомиться с личным опытом участников СВО.

«Участники акции – люди, которые здесь и сейчас рискуют своей жизнью, отстаивая интересы Родины. Проект помогает не только осознать суть происходящих сегодня на Украине событий, но и провести параллель с эпизодами Великой Отечественной войны. Таким образом, проект формирует новые смыслы патриотического воспитания. Это особенно актуально сейчас, когда в мире укрепился тренд на переписывание истории и на умаление значения подвига советского народа во Второй мировой войне», - сказала Грибова.

В связи с новым нацпроектом «Кадры», который нацелен на вхождение в органы государственной власти участников спецоперации, взаимодействие защитников Отечества с молодежью особенно важно.

Благодаря мудрому наставничеству у подрастающего поколения сформируются нравственные ценности, основанные на мужестве и силе духа. Взаимодействие ветеранов СВО с молодыми людьми также помогает первым адаптироваться к гражданской жизни и осознать свою важность для российского общества, как людей, чей опыт лег в основу современной системы воспитания молодежи», - добавила эксперт.