Эксперт Грибова объяснила, чем Россия привлекательна для иностранной молодежи

Несмотря на санкции и «отмену» русской культуры в западных странах, ее популярность во всем мире кратно выросла за последние годы, а Россия становится все более привлекательной для молодых иностранцев. Об этом РИАМО сообщила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

«В складывающемся многополярном мире особую роль через несколько лет будут играть те, кто сейчас является представителем молодого поколения. В частности, особый прирост молодежи наблюдается в некогда колониальных странах, которые теперь не уступают в своем развитии бывшим колонизаторам, в том числе благодаря талантливым молодым людям», — сказала политолог.

В этой связи Россия активно принимает участие в развитии молодежи со всего мира, становясь площадкой для проведения фестивалей, спортивных игр и других мероприятий.

«Только недавно прошедший Всемирный фестиваль молодежи собрал 188 стран-участниц, а игры БРИКС-2024 планируют принять не менее 50 стран мира. Такие мероприятия выступают платформами для обмена опытом и развития компетенций в самых разных сферах», — добавила Грибова.