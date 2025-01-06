Среди полимерных пленок можно выбрать глянцевую — это самый простой вариант, который подходит для сохранения оригинальной цветопередачи смартфона, сообщил РИАМО руководитель проекта «Цифровая полка и настройки» «МегаФона» Иван Фиронов.

«Защитные пленки бывают полимерные и полиуретановые. Плюсы любых пленок — они гарантированно защищают экран от мелких царапин и потертостей, почти не влияют на „сцепление“ пальца и сенсора за счет небольшой толщины, подходят даже для смартфонов с изогнутыми экранами, а полимерные варианты еще и более доступны по цене. Среди полимерных пленок можно выбрать глянцевую — это самый простой вариант, который подходит для сохранения оригинальной цветопередачи», — сказал Фиронов.

Если вам не нравится блестящая поверхность, то выбирайте матовую пленку. Одним из ее основных преимуществ в сравнении с другими пленками и стеклами служит защита глаз от солнечных бликов. Кроме того, за счет шероховатой поверхности на такой пленке будут меньше заметны следы, в том числе отпечатки пальцев.

Фиронов рассказал, что сегодня на рынке есть два вида защитных покрытий для экрана смартфона: это пленки и стекла.

«Выбор покрытия будет зависеть от предпочтений владельца смартфона. К примеру, пленка обойдется дешевле, ее проще нанести на экран и удалить для замены, на ней не остается потертостей и отпечатков пальцев. Стекло, в свою очередь, существенно плотнее, оно спасет дисплей в случае удара», — отметил специалист.

Он также информировал, что другой вид защитного покрытия — закаленное стекло. Его основное преимущество в том, что при ударе или падении разобьется именно оно, а не экран вашего смартфона, и при повреждении стекла вам потребуется только отклеить испорченное и наклеить новое. Дисплей вашего смартфона останется целым.

«Наносить закаленное стекло проще любых других покрытий, и для этого не требуются другие устройства. А при появлении пузырьков воздуха под защитой можно приподнять стекло и выполнить процедуру нанесения заново», — объяснил Фиронов.

Он уточнил, что закаленные стекла также делятся на глянцевые, матовые и стекла-антишпионы, и каждый тип обладает теми же свойствами, что и пленки. Однако стекла имеют более высокую плотность и степень защиты экрана. У них различают 10 степеней прочности по минеральной шкале Мооса: от талька до алмаза.

«Маркируется защита латинской буквой „H“, и чем выше значение, тем сильнее закалена защита. Также стекла делятся по степени покрытия экрана смартфона: 2D-стекла будут закрывать не всю поверхность экрана телефона, в то время как 2.5D сделаны для гаджетов, у которых дисплей переходит в корпус и полностью закрывает поверхность экрана. 3D-стекла точно повторяют форму телефона со всеми вырезами и формой», — заключил эксперт.