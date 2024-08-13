Эксперт Гифт дала советы по развитию эмоционального интеллекта

При развитии эмоционального интеллекта у человека очень важно практиковаться. Следует регулярно уделять время для анализа собственных эмоций, того, как они влияют на состояние, могут ли привести к желаемому результату, сообщила РИАМО психолог Ирина Гифт.

«Многим людям сложно сразу начать распознавать и называть разнообразные эмоции, потому как они попросту с ними не знакомы. Не отчаивайтесь, лучше воспользуйтесь в качестве подсказки списками чувств из интернета. Вы удивитесь их количеству и разнообразию», — сказала Гифт.

Она посоветовала замечать не только собственные эмоции, но и реакции других людей: стараться активно слушать собеседника, уделяя внимание не только словам, но и невербальным сигналам: мимике, жестам и интонации.

«И снова вам в помощь интернет, где можно найти фото и видео, отражающие типичные выражения лица для различных чувств. Попробуйте поставить себя на место собеседника, задавая вопросы о его переживаниях. Это поможет вам лучше понять их точку зрения и укрепить контакт между вами», — пояснила собеседница.

По ее словам, также ведение дневника эмоций может быть полезным инструментом. В него записываются ситуации, в которых человек испытал сильную злость, раздражение, отчаяние, обиду. Со временем можно заметить закономерности. Например, человек очень сильно злится, когда его принижают или ущемляют свободу. Зная, что выводит из себя сильнее всего, человек учится твердо отстаивать свои права.

«Практикуйте техники релаксации, такие как глубокое дыхание и расслабление тела, чтобы справляться с негативными эмоциями в стрессовых ситуациях. Особенно это важно для холериков, склонных действовать очень быстро на волне чувств. Умение останавливаться в моменте и осмыслять свои дальнейшие действия и их последствия принесет гораздо больше пользы в долгосрочной перспективе», — добавила Гифт.

Еще, по мнению эксперта, полезно разработать стратегии для конструктивного выражения эмоций. В таком случае нужно работать над развитием навыков общения: учиться ясно и открыто выражать мысли и чувства, конструктивно разрешать конфликты. Еще следует практиковать активное слушание и обратную связь, чтобы создать атмосферу доверия.

«Эмоциональный интеллект — это мощный инструмент, который может значительно улучшить качество жизни. Развивая самосознание, управляя своими эмоциями, развивая эмпатию и социальные навыки, а также постоянно обучаясь, вы сможете не только повысить свою эмоциональную грамотность, но и создать более гармоничные отношения с окружающими», — заключила психолог.