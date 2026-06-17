Эксперт Довакин: уроки 1941 года напоминают о важности защиты суверенитета РФ

Приближается 22 июня — День памяти и скорби. Это день, когда мы вспоминаем начало самой кровопролитной войны в нашей истории, он требует не только скорби, но и глубокого анализа, сообщил РИАМО учитель истории и обществознания Игорь Довакин.

«Историческая память требует от нас не только скорби, но и глубокого анализа. Нападая на Советский Союз в 1941 году, гитлеровская Германия вела за собой огромную коалицию. Фактически против нас тогда выступил военный потенциал практически всей объединенной Европы», — заявил педагог.

По его словам, страны, которые тогда поддерживали агрессию против СССР, сегодня вновь оказываются в авангарде жесткой антироссийской политики.

«История учит нас, что геополитическое противостояние имеет глубокие исторические корни, и уроки 1941 года остаются ключевым напоминанием о важности защиты нашего суверенитета и безопасности», — добавил Довакин.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни почти 27 млн человек. Это самый кровопролитный и страшный военный конфликт в истории страны. Сейчас 22 июня — День памяти и скорби. В эту дату скорбят по тем, кто ценой собственной жизни защитил свободу Отечества.

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