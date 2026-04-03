Эксперт Демишева объяснила правила парковки в СНТ

Эксперт журнала «Авто.ру» Екатерина Демишева разъяснила, как правильно парковать автомобиль на территории садоводческого некоммерческого товарищества и за что могут привлечь к ответственности.

Парковка в СНТ регулируется сразу несколькими нормами: уставом товарищества, требованиями пожарной безопасности и интересами соседей. Демишева рекомендовала заранее изучить правила и схемы размещения автомобилей, уточнить их у председателя и не занимать чужие места.

«Изучите устав СНТ и правила парковки. Уточните у председателя или на сайте. Соблюдайте схемы разрешенных парковок. Не занимайте чужие места. Не паркуйтесь ночью на общих проездах без разрешения. Соблюдайте противопожарные и санитарные нормы: оставляйте доступ к водоемам, не захламляйте территорию. В спорных случаях договаривайтесь с правлением. Открытый диалог решает проблемы», — посоветовала специалист.

На собственном участке владелец может оставлять автомобиль без ограничений по времени и типу транспорта, однако обязан соблюдать противопожарные отступы не менее 3 м от строений и границ, а также не перекрывать проезд к соседям.

Запрещено парковаться на газонах, детских и спортивных площадках, противопожарных проездах, у водоемов и на землях общего пользования без разрешения. Если машина повредит общее имущество, ущерб могут взыскать через суд.

«Если парковка создает угрозу имуществу или нарушает права (например, блокирует проезд к участку), можно подать иск о пресечении действий (ст. 304 ГК России)», — добавила эксперт.

Въезд в лес формально не запрещен, однако ограничения могут действовать на региональном уровне.

