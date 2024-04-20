Эксперт Дандыкин назвал частью гибридной войны сообщения о новых дронах Киева

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что сведения о новых украинских дронах, способных долететь до Сибири, являются частью гибридной и информационной войны. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как ранее писали британские СМИ, на Украине были разработан беспилотник, который может пролететь порядка 3 тыс. км и добраться до Сибири.

«Самые усовершенствованные немецкие и американские коптеры преодолевают не более 1500–2000 км. А для создания аппарата, который будет преодолевать такие дистанции, нужны сверхмощные системы, невероятно большие денежные вливания», — отметил Дандыкин.

По его словам, сейчас Украина просто наводит шумиху по поводу создания таких дронов, а на самом деле их еще нет. Также Киев не показывал эти «чудо-аппараты».

Как уточнил специалист, нет необходимости в подобных беспилотниках, так как им просто не дадут долететь до Сибири.