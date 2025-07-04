Эксперт дала советы родителям подростков, увлекшимся опасными челленджами

Если родители заметили, что их ребенок увлекся опасными челленджами из Сети, то им главное не паниковать, не ругать его и не переходить на крики, объяснила поведенческий терапевт и семейный консультант Елена Калашникова рассказала изданию «Челны Live» .

«Если вы узнали, что ребенок участвовал в таком „челлендже“, первое, что нужно сделать — выслушать версию и аргументы подростка и потом спокойно поговорить о реальных рисках», — считает эксперт.

Важно понять, что именно вынудило ребенка так поступить. Это может быть попытка самоутвердиться, подражание или страх исключения из компании. Опираясь на эти ответы, можно будет совместно придумать альтернативные, безопасные способы удовлетворить эти потребности.

Далее следует спокойно объяснить ребенку, почему челленджи — это опасно. В таких случаях нужно не пугать, а говорить фактами, какие последствия могут наступить из-за этих действий. При этом не нужно читать нотаций, поскольку подростки их не слушают.

«Очень важно не закрываться, не отнимать телефон, не блокировать интернет — это только усилит отчуждение. Лучше быть в диалоге: интересоваться, что смотрит ваш ребенок, с кем общается, что сейчас в тренде. Чем больше доверия — тем меньше шансов, что подросток будет прятать от вас такие истории», — заключила Калашникова