Эксперт дала советы родителям по выбору работы для подростков на лето

Детский психолог Ирина Таранова считает, что привлечение подростков к работе в летний период имеет множество преимуществ. По ее словам, это — «очень классное занятие», о котором мечтают многие школьники, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт также назвала основные плюсы летней подработки для подростков. Среди них — знакомство с миром работы и ответственностью, развитие финансовой грамотности и совершенствование навыков общения с работодателями и коллегами.

При выборе места работы для подростка психолог рекомендует ориентироваться на его интересы и предпочтения. Родители могут помочь ребенку с поиском, например, устроив его в свою компанию.

Таранова отметила, что возраст, с которого школьник может впервые подрабатывать, зависит от его индивидуальных особенностей. Некоторые уже в 13-14 лет достаточно ответственны и самостоятельны для трудовой деятельности.

Главное, по мнению психолога, — наличие у подростка желания попробовать себя в труде. Даже если ребенок поймет, что это ему не нравится, родителям не стоит беспокоиться. В таком случае летнюю подработку можно отложить до следующего года, считает Таранова.