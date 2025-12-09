Эксперт дала советы по улучшению качества воздуха в квартире зимой

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала, как поддерживать оптимальное качество воздуха в квартире в отопительный сезон. Она рекомендовала проветривать помещение два-три раза в день и использовать увлажнитель, сообщает Газета.ru .

С наступлением отопительного сезона воздух в квартирах становится суше, а уровень углекислого газа повышается. Чихринова отметила, что для поддержания комфортной влажности на уровне 40–60% достаточно кратковременно проветривать помещение два-три раза в день, использовать комнатные растения и регулярно чистить фильтры увлажнителя.

Чихринова предупредила, что попытки увлажнить воздух с помощью емкостей с водой на батареях или мокрых полотенец могут привести к неравномерному повышению влажности и появлению плесени. Она также добавила, что использование неочищенной водопроводной воды в увлажнителях вызывает белый налет на мебели.

Эксперт посоветовала очищать радиаторы от пыли и устанавливать отражающие экраны между стеной и батареей для лучшего распределения тепла. При этом закрывать батареи шторами или декоративными панелями не рекомендуется, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Чихринова подчеркнула, что современные бризеры обеспечивают приток свежего воздуха, но не заменяют увлажнитель при слишком сухом микроклимате. Для создания комфортных условий зимой она рекомендовала использовать оба устройства и своевременно их обслуживать.

