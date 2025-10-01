Эксперт дала рекомендации по организации шестидневной рабочей недели в октябре

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко объяснила, как правильно распределить задачи в шестидневную рабочую неделю в конце октября, чтобы избежать переутомления и повысить эффективность, сообщает RT .

Семеренко посоветовала разделить конец октября на три смысловых блока для эффективной организации шестидневной рабочей недели. По ее словам, такой подход поможет осознанно управлять временем и избежать хаотичного графика в ноябре.

Семеренко рекомендовала до 1 ноября завершить текущие дела, а сокращенный рабочий день в субботу использовать для подведения итогов и планирования. Долгие выходные с 2 по 4 ноября, по мнению эксперта, лучше полностью посвятить отдыху, чтобы восстановить силы. Три рабочих дня с 5 по 7 ноября она советует отдать менее сложным задачам.

Эксперт подчеркнула, что главной ошибкой в такие периоды становится попытка работать в праздничные дни.

«Это ложная продуктивность. Вы не решите серьезных задач, но гарантированно придете 5 ноября с чувством усталости и отсутствия отдыха. Ваш мозг нуждается в перезагрузке, и длинные выходные — лучшее для этого время», — напомнила Семеренко.

Для поддержания энергии и концентрации специалист рекомендовала чередовать интенсивную работу с более спокойными задачами, соблюдать режим дня и планировать мини-отдых в середине недели. Она также посоветовала использовать техники тайм-менеджмента, например, метод «помидора», который предполагает работу короткими интенсивными интервалами с обязательными перерывами. Завершать рабочий день эксперт рекомендовала короткой прогулкой для снижения напряжения.

