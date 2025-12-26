Эксперт дал советы по защите соцсетей от взлома в праздничные дни

Преподаватель института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников объяснил, как пользователи могут защитить свои аккаунты в социальных сетях от взлома в период праздников, сообщает RT .

В праздничные дни пользователи чаще делятся личными моментами в социальных сетях, что привлекает внимание злоумышленников.

Эксперт отметил, что для повышения безопасности аккаунтов достаточно выполнить несколько простых шагов. Главным способом защиты он назвал включение двухфакторной аутентификации. По словам Рыбникова, эта функция работает как дополнительный замок: даже если злоумышленник узнает пароль, без одноразового кода со смартфона войти в аккаунт не получится.

Рыбников посоветовал настраивать двухфакторную аутентификацию через специальные приложения, которые генерируют коды офлайн. Если такой способ кажется сложным, можно использовать привязку к номеру телефона и обязательно сохранять резервные коды для восстановления доступа.

Эксперт также подчеркнул важность уникальных и сложных паролей для каждого сервиса. Для их хранения он рекомендовал использовать менеджеры паролей, встроенные в современные браузеры или отдельные приложения. Перед праздниками Рыбников советует проверить список активных сеансов в настройках соцсетей и завершить все подозрительные. Кроме того, он призвал не переходить по ссылкам в сомнительных сообщениях о подарках или проблемах с аккаунтом.

