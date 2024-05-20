Эксперт Чукина разъяснила, с чем связан рост гостинга среди соискателей

В последнее время наблюдается существенный рост гостинга среди соискателей. Причинами могут быть низкая зарплата или неудовлетворенность рабочими задачами, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Например, потенциальный сотрудник перестает выходить на связь сразу после получения оффера или исчезает после первого трудового дня. Причинами такого поведения могут быть низкая зарплата или неудовлетворенность рабочими задачами», — сказала Чукина.

Она добавила, что чаще гостинг связывают с неспособностью человека противостоять неприятной ситуации или принять ответственность за свои действия.

«Человек не отвечает на сообщения, не появляется на запланированных встречах, игнорирует звонки или просто прекращает общение без объяснения причин. Это может оставить другую сторону в недоумении, вызвать чувство обиды или оскорбить», — отметила эксперт.

Такое поведение может быть вредным для дальнейшей карьерной реализации, так как впоследствии способно омрачить профессиональную репутацию человека и вызвать стрессовое состояние у того, кто стал жертвой гостинга, заключила Чукина.