Эксперт Булавицкий рассказал о пользе ПМЭФ для молодежи

За 27 лет ПМЭФ зарекомендовал себя как место для диалога и координации деятельности власти федерального и регионального уровней с бизнесом по поводу приоритетных вопросов глобальной повестки, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Итогом диалога между этими институциональными структурами становятся соглашения, которые с учетом новейших и эффективных наработок уже определяют будущее экономического пространства нашей страны.

«Кроме того, указы президента РФ и недавно утвержденные национальные проекты вносят новые особенности в ПМЭФ», - сказал эксперт.

Форум ориентирован в том числе и на молодое поколение российского общества. В качестве примера можно привести такие темы ПМЭФ, как «Геймификация жизни: как игры формируют будущее», «Искусственный интеллект в маркетинге: возможности и перспективы развития» или «Как схватить звезды с неба? Стратегия развития для молодежи».

«Если обобщить, то в основе лежат вопросы личностного развития представителей молодежи в условиях информационного общества, актуальные именно для молодого поколения направления развития в науке и образовании», - подчеркнул политолог.