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Эффективная работа сотрудников следствия — залог защиты прав и свобод граждан, а также основа для сохранения и поддержания правопорядка и конституционного строя в России, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

Деятельность Следственного комитета не только способствует раскрытию различных преступлений, но и защищает граждан от маловероятных, но возможных ошибок правоохранительных органов.

В 2023 году благодаря усилиям органов правопорядка раскрываемость отдельных видов преступлений — убийств, покушений на убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев — достигла исторического максимума и превысила 90%.

«В этом и большая заслуга следствия, работники которого ежедневно распутывают самые сложные правонарушения», — отметил эксперт.

Важным направлением в работе органов следствия является и расследование преступлений киевского режима. Каждый акт насилия, терроризма и агрессии в отношении граждан России со стороны киевского режима тщательно фиксируется, а результаты расследования обязательно станут основой для трибунала.

«Особенно хочется обратить внимание на проект „Трибунал“, целью которого является расследование преступлений против национальной безопасности России и сбор информации о преступлениях пособников неонацистского режима», — обозначил Бобров.

Усилиями общественников и сотрудников органов следствия и правопорядка в розыск были объявлены президент Украины Владимир Зеленский, глава ГУР Кирилл Буданов*, главком ВСУ Александр Сырский и многие другие.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов.