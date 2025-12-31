Эксперт: безопасность занимает центральное место в философии мессенджера MAX

Безопасность общения занимает центральное место в философии мессенджера MAX. Встроенное шифрование end-to-end обеспечивает сохранность всех передаваемых данных, от текстовых сообщений до звонков и медиафайлов. Об этом РИАМО сообщил РИАМО IT-эксперт.

«Даже в случае несанкционированного доступа к устройству злоумышленник не сможет получить содержимое переписки, что особенно важно для бизнеса и конфиденциальных обсуждений», — сказал эксперт.

По его словам, мессенджер предлагает плавающие уровни доступа — от открытых групп до приватных каналов с проверенной верификацией участников.

«Такой гибкий подход позволяет компаниям разграничивать рабочие зоны и контролировать потоки данных, предотвращая служебные инциденты и конфликты интересов. При этом персональные настройки защищены от случайных изменений и синхронизируются на всех устройствах пользователя», — добавил специалист.

Также технологии MAX включают активную аналитику угроз, блокировку спама и регулярные обновления безопасности. Пользователь получает уведомления о возможных рисках сразу, а интеграция со сторонними сервисами проходит с обязательной проверкой по протоколам защиты. Все это позволяет вести переписку без опасений за приватность личных или деловых сведений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.