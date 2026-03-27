Эксперт Бедеров объяснил, как действовать при взломе аккаунта на маркетплейсе

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров рассказал, какие шаги предпринять при несанкционированных списаниях и оформлении заказов в аккаунте на маркетплейсе, сообщает RT .

По словам эксперта рынка НТИ SafeNet Игоря Бедерова, причиной взлома чаще всего становится компрометация связки «логин — пароль», фишинг или захват сессии пользователя.

«Точка входа — всегда пользователь. Если быть точным — компрометация связки «логин — пароль», фишинг, захват авторизационной сессии пользователя. Чем это чревато? Если в вашем аккаунте подключена функция «Оплата частями» или «Рассрочка» от самого маркетплейса (а она часто подключена по умолчанию), мошенник не тратит ваши живые деньги с карты. Он оформляет в долг дорогостоящий товар — технику, телефоны», — подчеркнул эксперт.

Пользователь может узнать о долге лишь через месяц, когда придет график платежей. Злоумышленники меняют адрес доставки или используют виртуальную корзину, а товар получают третьи лица.

Если обнаружен чужой заказ, Бедеров рекомендовал немедленно сменить пароль и выйти из всех активных сессий в разделе «Устройства».

«В настройках безопасности маркетплейса (как правило, раздел «Устройства» или «Активные сессии») нажмите «Выйти на всех устройствах». Мошенник мог зайти и сидеть там в реальном времени. Если вы смените пароль, а сессию не завершите, он останется в системе», — отметил специалист.

Также необходимо связаться с банком, заблокировать карту и при необходимости перевыпустить ее. Если заказ уже получен злоумышленниками, эксперт посоветовал зафиксировать факт взлома, получить справку о несанкционированных операциях и обратиться в полицию по статье 159 УК РФ.

