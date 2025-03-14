Эксперимент по клонированию помог оживить вымершего 25 лет назад козла

Уникальный эксперимент по клонированию позволил ученым вернуть к жизни вымершего 25 лет назад пиренейского козла букардо. Однако жизнь клонированного животного оказалась крайне непродолжительной — всего 7 минут, сообщает Infox со ссылкой на издание Independent.

«Данная работа подчеркивает важность правильного хранения клеточных образцов и тканей всех исчезающих видов и близких к ним животных, поскольку они могут быть задействованы в будущем для сохранения через клонирование», — отметил руководитель проекта букардо в университете Сарагосы Хосе Фольч.

В своей работе ученые применили технологии, основанные на опыте клонирования овечки Долли. Для создания клона использовался генетический материал последней самки букардо, умершей в 1999 году. В итоге специалистам удалось получить 439 эмбрионов, 208 из которых были имплантированы животным родственных видов.

Успех был достигнут только с одним эмбрионом. Рожденный козленок прожил всего 7 минут и умер из-за серьезного заболевания легких.

Тем не менее, этот эксперимент доказывает возможность клонирования вымерших животных. В перспективе подобные технологии могут помочь в спасении редких видов от исчезновения и восстановлении утраченных популяций.

Подобные опыты демонстрируют прогресс науки и потенциал клонирования как инструмента в борьбе за сохранение биологического разнообразия планеты. Ученые отметили, что для успешного клонирования очень важен качественный биоматериал, способный обеспечить здоровье и выживание таких животных. Также рассматриваются этические и экологические аспекты клонирования, которые необходимо учитывать при дальнейших исследованиях в этой области.