Экскурсию по пожарной части Подмосковья провели для детей с ОВЗ

В среду, 19 февраля, работники 307-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели день открытых дверей для детей с ограниченными возможностями из Московской областной общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех», расположенной в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник части Константин Игнатьев рассказал, что это уже вторая группа детей-инвалидов, которая посетила часть в течение месяца. В ходе экскурсии ребятам и сопровождающим их родителям специалисты показали помещения подразделения и гараж с пожарной техникой.

«Ребята смогли познакомиться с оснащением пожарных автомобилей и узнать от специалистов о том, что такое аварийно-спасательный инструмент, как устроен дыхательный аппарат и для чего они предназначены. Огнеборцы показали детям боевую форму пожарного, спасательные устройства и пожарные каски, которые все желающие с удовольствием примерили. Также ребята смогли посидеть в салоне пожарной автоцистерны, что вызвало у них неописуемый восторг. В завершение экскурсии работники подразделения провели занятие по пожарной безопасности. Специалисты подробно рассказали детям об основных причинах возникновения пожаров, о правилах безопасного поведения и номерах телефонов экстренных служб. Для лучшего усвоения полученной информации огнеборцы раздали гостям яркие профилактические памятки. В конце мероприятия дети искренне поблагодарили пожарных за интересную экскурсию, пообещали не баловаться с огнем и сделали общее фото на фоне пожарной автоцистерны», — заключил Константин Игнатьев.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.