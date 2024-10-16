Экскурсию на «РПЗ» провели для студентов Раменского колледжа

В рамках программы «ПутьПрофи» по отрасли «Радиоэлектроника» для студентов Раменского колледжа провели экскурскию на «РПЗ». Участниками стали студенты 1-го курса по специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Технология машиностроения» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Экскурсия была организована совместно с преподавателями Раменского колледжа. Студентам представилась уникальная возможность узнать историю завода и посетить его цеха.

В ходе мероприятия участники познакомились с историей предприятия и его вкладом в развитие радиоэлектронной промышленности, осмотрели производственные цеха, где осуществляется сборка и тестирование электронных приборов и устройств, пообщались с сотрудниками завода, которые поделились своим опытом и знаниями, прошли интересный квест про историю завода, что позволило им глубже погрузиться в его деятельность.

Студенты и преподаватели остались под большим впечатлением от экскурсии. Они отметили высокий уровень организации мероприятия и важность подобных визитов для профессионального развития будущих специалистов.

Экскурсия на завод АО «РПЗ» стала важным шагом в реализации программы «ПутьПрофи» и позволила студентам получить практические знания и опыт, которые будут полезны в их будущей профессиональной деятельности.

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