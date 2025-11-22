Экскурсию для участников СВО и семей провели на предприятии Клина

В Подмосковье участники СВО знакомятся с профессиями на промпредприятиях

В рамках губернаторской программы «Промышленный туризм» в подмосковном Клину состоялась экскурсия для участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба округа.

Директор мясокомбината Светлана Рыжова лично провела гостей по производственным цехам, уделив особое внимание новому инвестиционному проекту предприятия. Подростки с интересом изучали цех упаковки готовой продукции, а взрослые участники получили детальную информацию о вакансиях и условиях трудоустройства.

Инициатива реализуется при поддержке Ассоциации ветеранов СВО. Глава городского округа Клин Инна Федотова подтвердила продолжение проекта, направленного на профессиональную адаптацию военнослужащих и их близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.