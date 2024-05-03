Экскурсии, спектакли и концерты пройдут ко Дню Победы на ВДНХ

С 8 по 12 мая на ВДНХ в Москве пройдет праздничная программа, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основная программа на всех площадках пройдет 9 мая, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Основная часть событий намечена на 9 мая. На разных площадках комплекса можно будет посмотреть иммерсивные представления, послушать выступления музыкантов и поучаствовать в экскурсиях», — сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что на площади Промышленности разместят сцену и 6 тематических зон, которые будут посвящены подвигам участников обороны Москвы, Сурского рубежа, Сталинградской битвы, «Молодой гвардии», а также снятия блокады Ленинграда и освобождения Севастополя.

В павильоне «Атом» с 8 по 12 мая все желающие смогут принять участие в квесте, посвященном Великой Отечественной войне. Во время выполнения заданий участники познакомятся с разными экспозициями. В День Победы здесь состоятся экскурсии в виде иммерсивного представления.

9 мая в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится концерт «Любимые песни военных лет» лауреата Всероссийского конкурса «Песни Победы» Ольги Ступиной и ее группы. На следующий день гости выставки смогут увидеть спектакль «Мой дед мне рассказывал».

Помимо этого, с 9 по 12 мая на ВДНХ пройдут экскурсии «Поклонимся великим тем годам!» и «На крыльях Победы». Для любителей транспорта будет работать выставка колесной военной техники.

Между павильонами №53 и №54 9 мая жители и гости мегаполиса смогут посмотреть интерактивную экспозицию образцов оружия и обмундирования солдат. Здесь же будет размещена военно-полевая почта.

Кроме того, 9 мая в Центре национальных конных гостей познакомят с историей гвардейских кавалерийских корпусов, которые были незаменимы в Красной Армии и сыграли важную роль в оборонительных и наступательных операциях.