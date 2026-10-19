Экс-жена создателя МММ Сергея Мавроди накопила более полумиллиона долгов

Федеральная налоговая служба через судебных приставов пытается взыскать 655 тысяч рублей. В 2022 году Елена открыла ИП для производства фильмов и работы в рекламе, но через год закрыла бизнес. В 2025 году Павлюченко решила вернуться на рынок труда. Она искала работу финансового директора и утверждала, что умеет убеждать, презентовать продукты и «эффектно поздравлять со сцены».

При этом бывшая супруга Мавроди живет совсем не скромно. Она владеет квартирой на Комсомольском проспекте, стоимость которой около 35 млн рублей. Эту недвижимость в Хамовниках Елена приобрела еще в 1993 году, когда была в отношениях с будущим создателем финансовой пирамиды. С 2023 по 2025 год она внесла на банковские вклады 201 млн рублей и заработала около 20 млн процентов. В любимый салон красоты она ходила более 2 тыс. раз, потратив на услуги маникюра, косметологии и массажа 4,8 млн рублей.

Елена познакомилась с Мавроди в 1992 году на шоу «Утренняя звезда». Сергей был членом жюри, а она выступала на сцене как вице-мисс Запорожья. Позже Павлюченко выиграла конкурс «Королева МММ» и возглавила агентство «МММ-моделс». В 1993 году они поженились, а через три года у Сергея и Елены родилась дочь Екатерина. После развода в 2005 году Павлюченко исчезла из публичного пространства. Ходили слухи, что она могла изменить фамилию и внешность, чтобы избежать внимания. Ее 30-летняя дочь Екатерина также ведет закрытый образ жизни. Она работает в копирайтинге и PR, используя фамилию матери.

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