Экс-«вагнеровец» вспомнил, как Пригожин добивался для них госнаград

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Вадим рассказал, как создатель военной компании Евгений Пригожин добился того, чтобы сотрудников удостоили государственных наград, сообщает «ФедералПресс».

Бывший «вагнеровец» вспомнил, что Пригожин приехал в анапский госпиталь к раненым бойцам и говорил, что сделал так, чтобы участники ЧВК начали получать государственные награды.

«Никто не сможет сказать, что вы там не были. Я этого добился, я это сделал, чтобы помочь вам в будущем», — говорил основатель компании военным, которые находились на реабилитации.

Бойцы ЧВК оценили эту фразу после того, как действительно начали получать ветеранские удостоверения. Пригожин «смотрел наперед», чтобы избавить своих бойцов от будущих проблем, отметил Вадим.

Бывший сотрудник ЧВК также заявил, что наличие награды дает понять, что человек действительно принимал участие в специальной военной операции.