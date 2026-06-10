Экс-участницу «Пацанок» задержали, обвинив в клевете и распространении порно

В Подмосковье бывшую участницу реалити-шоу «Пацанки» Яну Лукьянову задержали на 15 суток после обвинений в клевете и распространении порно. Девушка утверждает, что ее преследует бывший менеджер и пытается отомстить ложными доносами, сообщает «Поток» .

У Лукьяновой давний конфликт с ее экс-менеджером Людмилой Б. По словам окружения Яны, после прекращения сотрудничества Людмила начала преследовать ее, а затем перешла к клевете. Женщина якобы обратилась в полицию, обвинив Лукьянову в распространении ложной информации и порнографии.

После обращения Людмилы полиция провела обыск в квартире участницы шоу «Пацанки» и изъяла iPhone 7. Яна сочла действия правоохранителей незаконными. При попытке обжаловать их в прокуратуре Яну и ее подругу по проекту Дарью Пескову доставили в ОВД. Там у девушек потребовали разблокировать телефон для просмотра переписок, но Лукьянова отказалась. В результате Яна была арестована на 15 суток, а Пескову отпустили.

Друзья и знакомые девушки утверждают, что травля продолжается уже два года. Людмила якобы фотографирует мать Яны и оскорбляет ее близких, а также связывается с родственниками ее друзей. Перед задержанием Лукьянова записала видео, в котором пыталась привлечь внимание к своей ситуации и сообщила, что ее заявления на экс-менеджера в полиции не принимают.

При этом Людмила утверждает, что она вовсе никогда не была менеджером Яны. По ее словам, Лукьянова создает каналы от ее имени, оскорбляя и пороча честь. Женщина добавила, что она не единственная жертва «пацанки».

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