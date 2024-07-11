Экс-участника «Дома-2» заставили извиняться из-за оскорбления азербайджанцев

Бывший участник «Дома-2» Герман Ягодка высказал мнение о Нагорном Карабахе и попутно оскорбил азербайджанцев, его нашли и заставили извиняться, сообщает Baza .

Ягодка вел стрим, на котором высказывал свою политическую позицию. Так, к примеру, мужчина сказал, что Нагорный Карабах принадлежит Армении. Когда ему сделали замечание на эту тему, он оскорбительно высказался о гражданах Азербайджана.

После этого Ягодку нашли представители азербайджанской диаспоры и заставили его извиняться несколько раз. Сначала мужчина просто искренне попросил прощения, а затем встал на колени и сделал это еще раз.

Мужчина признался, что ему стыдно за сказанные слова. Он оправдался наличием проблем с алкоголем на фоне расставания с женой и детьми.

Также Ягодка признался, что даже хотел покончить с собой из-за стыда.