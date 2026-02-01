Экс-участник «Дом-2» Илья Яббаров поет песни, оскорбляющие жен бойцов СВО

Яббаров еще со времен телестройки поет шансон. Он активно продвигал свои песни в эфире и пытался строить любовь. Однако Илье не удалось построить здоровые отношения: у него есть ребенок от Алены Рапунцель, неудачный брак с Настей Голд, а также множество других любовных связей и конфликтов.

Более 11 лет шоумен приходил и уходил с проекта, а в январе текущего года уход Яббарова сопровождался скандалом, после чего он окончательно покинул «Дом-2». Возможной причиной могли быть его песни.

Яббаров начал исполнять песни с оскорбительным содержанием. Его творчество посвящено женам участников СВО. В своих композициях шансонье описывает, как супруги военнослужащих не смогут дождаться своих мужей и изменяют им.

Возмущенные комментаторы в Сети призвали правоохранительные органы обратить внимание на поведение экс-участника телепроекта.

