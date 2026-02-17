Экс-топ-менеджера «Почта Банка» оштрафовали за рекламу

сегодня в 19:39

Московское областное УФАС России оштрафовало бывшего вице-президента АО «Почта Банк» на 10 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Ранее житель пожаловался на рекламные звонки и СМС без согласия, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился гражданин, который сообщил о получении звонков и сообщений с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия.

Проверка показала, что реклама также не содержала существенных условий предоставления финансовых услуг.

По итогам рассмотрения обращения ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе. Рекламу признали ненадлежащей.

На основании принятого решения бывшего вице-президента, директора департамента CRM и развития отношений с клиентами АО «Почта Банк» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ и назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

