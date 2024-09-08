Экс-супруга футболиста Погребняка торжественно объявила пол четвертого ребенка

Блогер и бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария родила четвертого ребенка и объявила пол новорожденного на выписке из элитного госпиталя «Аист и капуста», сообщает «СтарХит» .

На выписке присутствовали супруг Игорь Головинский, а также сыновья Артем, Павел и Алексей. Среди друзей была замечена экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана.

Девушка объявила в своих соцсетях, что у нее родился мальчик, которого назвали Владимиром. Вес новорожденного составил 3820 грамм, а рост — 55 см. Перед родами блогер жаловалась на сильные боли в ногах, большой живот и лишние 8 кг.

При этом известная блондинка «просила малыша» подождать и родиться после Дня знаний, чтобы Мария могла отвести сыновей на школьные линейки. Мальчик появился на свет 5 сентября.