Экс-сотрудник МУРа объяснил, что заставило «зюзинскую маньячку» взяться за нож

Ветеран МУРа Миронов о деле «кровавой Маши»: она давно к этому шла

Ветеран Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов рассказал о работе по расследованию уголовных дел известных «маньячек» и о том, что толкает человека на серийные преступления, сообщает aif.ru .

По словам Миронова, с точки зрения психиатрии не существует какого-то единого, общего заболевания, которое есть у всех маньяков. Эти люди могут страдать шизофренией, психопатией, маниакально-депрессивным-психозом, различными расстройствами личности. У серийного убийцы и насильника есть патологическая тяга к совершению убийств.

В частности, бывший сотрудник МУРа рассказал о деле «зюзинской маньячки» Марии Петровой, которая убивала мужчин в московском районе Зюзино. Первый труп был обнаружен 1 марта 2002 года на остановке на Варшавском шоссе. У жертвы была практически отрезана голова. Хотя на допросах Петрова говорила, что мужчина пытался на нее напасть, это не так.

«Погибший мужчина сидел на скамейке и никого не трогал, есть показания очевидцев. Мария давно к этому шла, наконец, нашла подходящий момент, подходящую жертву, чтобы напасть с ножом. Далее Марию понесло, и она не планировала останавливаться. Понравилось, втянулась и пошла по этому пути», — рассказал Миронов.

По его словам, у «зюзинской маньячки» была классическая схема серийного убийцы — эпизоды стали учащаться. Для многих серийных убийц это характерно.

Как объяснил бывший сотрудник МУРа, никогда нельзя однозначно сказать, что заставляет человека взять нож и пойти убивать — это всегда комплекс причин и обстоятельств, особенностей личности, который в итоге складывается в «пазл».

«Причин много. И этот пазл в какой-то момент сложился вот таким образом, и именно у Марии», — подчеркнул он.

В случае с «кровавой Машей» рассматриваются разные причины — и изнасилование, которому она подверглась в возрасте около 19 лет, и плохие взаимоотношения с матерью, и то, что она была транссексуальна. Также у нее был конфликт с коллегой-мужчиной в техникуме, где она преподавала. У многих людей такое случается в жизни, но они не берутся за нож, указал Миронов.

«Все просто сложилось в какой-то один узор. Но в каких пропорциях, вам никто не ответит. Почему происходит такой переход в некое животное состояние. Откуда берутся эти расстройства, о которых мы говорим?», — отметил Миронов.

На сегодняшний день расследование завершено, Петрова была признана невменяемой и проходит принудительное лечение. Она рассчитывала попасть в тюрьму, а помещение в психиатрическую больницу восприняла как некое «предательство». У нее было две попытки побега. Если же врачебная комиссия признает ее готовой к возвращению в общество, то ее выпишут, добавил экс-сотрудник МУРа.