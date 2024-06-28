Экс-солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин признан иноагентом

сегодня в 21:05

Спирин — российский рок-музыкант, бывший вокалист московской рок-группы «Тараканы!», экс-гитарист группы «Ракеты из России». Также известен как один из основателей и участников поп-панк-супергруппы «Приключения Электроников».

Кроме того, иноагентами признаны бывшая телеведущая «России-1» Фарида Курбангалеева (включена в реестр экстремистов и террористов), политолог Константин Пахалюк, экс-член СПЧ Илья Шаблинский, журналист Александр Шуршев и активистка Дарья Хейкинен.