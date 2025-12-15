Экс-премьер Сергей Степашин рассказал о переменах и традициях Петербурга

Бывший председатель правительства России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью рассказал о своем отношении к Петербургу, переменах последних десятилетий и роли города в культурной жизни страны, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Степашин отметил, что статус ленинградца для него остается важным, несмотря на долгие годы жизни в Москве. Он подчеркнул, что город всегда был символом мужества и культуры, а перемены 1990-х годов стали для него тяжелым испытанием.

«Ленинград — это олицетворение беспримерного мужества, защиты и даже не революции», — рассказал Степашин.

Он вспомнил, как в 1991 году город переживал сложные времена, но с приходом Владимира Путина на пост главы правительства и затем президента начался новый этап развития. По словам Степашина, в Петербург пришли крупные компании, увеличились налоговые поступления, а исторический центр преобразился.

Степашин отметил, что Петербург удалось сохранить как культурную столицу, несмотря на отдельные проблемы с историческими зданиями. Он подчеркнул, что в городе не было масштабной точечной застройки, а многие доходные дома конца XVIII века до сих пор не стали аварийными. Важным достижением он назвал программу расселения коммунальных квартир, которую поддерживает президент.

Говоря о туристической привлекательности города, Степашин отметил рост внутреннего туризма и популярность пригородов, таких как Петергоф и Царское Село. Он также рассказал о развитии международного книжного салона, который ежегодно собирает до полумиллиона посетителей и становится международной площадкой.

Степашин выразил уверенность, что Петербург должен сохранять свой исторический облик и культурные традиции.

«Пусть он остается таким, какой он есть. Главное, чтобы в нем не было коммуналок, чтобы люди были добрее, а власть — ближе к людям», — подытожил он.

