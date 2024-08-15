Экс-посол Украины в США боится, что украинцы «сотнями тысяч» пойдут в ВС РФ
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Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что если Россия «оккупирует Украину», то в российскую армию запишутся «сотни тысяч» украинских новобранцев. В подтверждение своих слов он сослался на якобы разведданные, что в Донецке и Луганске работают почти 80 военкоматов, сообщает kp.ru.
«Если Россия оккупирует Украину, то украинцы могут войти в российскую армию сотнями тысяч. И как показывает наша разведка, этому есть основание», — утверждает Чалый.
Экс-посол также предложил Молдове провести «специальную военную операцию силами быстрого реагирования» против России. Он заявил, что украинские войска могут зайти в Молдову и попросят «пенсионеров ВС РФ просто выйти оттуда». Чалый полагает, что такое развитие событий позволит избежать конфликта с ВС РФ.