Экс-посла США в Боливии приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж

Бывшего американского посла в Аргентине и Боливии Мануэля Рочу приговорили к заключению на 15 лет. Его признали виновным в шпионаже в пользу Кубы, сообщает Газета.ru .

По данным Reuters, 73-летний экс-посол признал себя виновным по двум пунктам предъявленного обвинения. Затем дипломату вынесли приговор.

Злоумышленник секретно помогал Коммунистической партии Кубы (КПК). Он 40 лет во время работы в дипмиссии и Госдепартаменте США собирал информацию для Гаваны.

На встречах в 2022 и 2023 годах с агентом ФБР, работавшим под прикрытием как сотрудник кубинской службы внешней разведки, Роча говорил, что у него есть способность избегать разоблачения.