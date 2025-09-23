Экс-помощница Байдена Рид: быть гражданином России — честь
Получившая гражданство РФ сотрудница RT Тара Рид, которая ранее также работала помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате, сказала, что быть гражданином России — честь для нее. Об этом сообщает RT.
«Я считаю за честь быть гражданином России», — сказала Рид.
Она добавила, что теперь в планах — активное изучение русского языка.
Глава государства Владимир Путин 22 сентября предоставил американке Таре Рид гражданство РФ.
