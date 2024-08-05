Экс-полковник Квачков стал паломником, не дождавшись решения суда
Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор до 19 февраля 2027 года за бывшим полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимиром Квачковым. На момент вынесения решение экс-полковник находился в паломничестве, пишет «Коммерсант».
По словам его адвоката, судебное решение не застало в Москве Квачкова еще до подачи административного иска в суд, так как он ушел в паломничество по монастырям и святым местам.
Ранее столичный суд постановил арестовать полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова за дискредитацию Вооруженных сил России. Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей.
Полковник в отставке признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Восемь лет назад суд в столице признал террористическим основанное Квачковым незарегистрированное общественное движение «Народное ополчение имени Минина и Пожарского». Деятельность данного движения на территории России запрещена.