Экс-мышелов британского МИД кот Палмерстон скончался

Бывший официальный охотник на грызунов из британского МИДа, кот по кличке Палмерстон, скончался. Эту печальную новость разместили в официальном профиле питомца в социальной сети X, пишет RT .

Палмерстон занял пост главного кота-мышелова при Форин-офисе в 2016 году и стал широко известен благодаря своей работе в правительственной резиденции.

В 2020 году пушистый сотрудник ушел на заслуженный отдых, но в начале февраля этого года вновь приступил к обязанностям, на этот раз в роли пушистого представителя Великобритании на Бермудских островах.

«Он был замечательным собеседником, обладал мягким характером, и его будет очень не хватать», — отмечается в сообщении.

Ранее в апреле 2025 года благотворительная организация по защите животных «Усатый-Полосатый» сообщила о смерти кота Хатико, который почти семь лет прожил у могилы своего владельца.

