Экс-министра здравоохранения Дагестана Беляеву задержали в Ставропольском крае

В Ставропольском крае силовики задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости .

«Татьяна Беляева была задержана в Ставропольском крае», — заявили в правоохранительных органах республики.

Согласно версии следствия, в сентябре 2020 года сотрудники дагестанского Минздрава заключили соглашения с коммерческими организациями на 516 млн рублей на гарантийное обслуживание. В течение года компании должны были производить обслуживание на безвозмездной основе. При этом с 2021 по 2024 годы Беляева заключила дополнительные договоры с другими фирмами на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства.

В результате действий экс-министра здравоохранения Дагестана общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

Беляева возглавляла министерство здравоохранения Дагестана в период с февраля 2022 года по август 2024 года. В последнее время она руководила одним из санаториев в Кавказских Минеральных Водах.

