Экс-мэр Сочи и его жена отрицают причастность к новому делу о взятке

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина отрицают причастность к новому уголовному делу о взятке, при этом обвинение им не предъявлено, сообщает РИА Новости .

«Мы сразу готовы заявить, что Янина и Алексей Копайгородские все обвинения отвергают», — рассказал адвокат Иван Миронов.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина Копайгородская стали фигурантами нового уголовного дела. По данным МВД, в ноябре 2023 года они получили крупную взятку от сочинского предпринимателя.

Предполагается, что Копайгородский и его супруга получили услугу имущественного характера. Сумма взятки, которую добились путем вымогательства, превысила 43 млн рублей.