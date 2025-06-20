Экс-криминалист не видит угрозы в новых правилах приема в МВД

Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов заявил, что снижение формальных требований при приеме на службу в органы внутренних дел не приведет к ухудшению качества работы, сообщает Общественная Служба Новостей .

Министерство внутренних дел подготовило проект приказа о снижении формальных требований для кандидатов на службу в органы внутренних дел.

Бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве рассказал, что не видит повода для тревоги из-за этих изменений. Он напомнил, что требование о высшем образовании для дознавателей, участковых и оперуполномоченных появилось только 12–15 лет назад. До этого, по словам Игнатова, сотрудники без высшего образования успешно справлялись со своими обязанностями, а расследованные ими дела редко возвращались из суда.

Игнатов также отметил, что функции дознавателей могут выполнять не только сотрудники дознания, но и участковые, и оперуполномоченные, которые проводят доследственные проверки.