Экс-главу ВСК Белкова не отпустили на СВО, несмотря на заключенный контракт

Следствие и суд отказались отпускать бывшего руководителя Военно-строительной компании Андрея Белкова в зону спецоперации, несмотря на заключенный с Минобороны контракт, сообщает ТАСС .

«Суд хотя и учел данные о личности подсудимого, но меру пресечения ему продлил до 11 января 2026 года. Таким образом, несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Летом уголовное дело Белкова поступило в Замоскворецкий суд столицы. Там его рассматривали по существу. Суд решил не смягчать ему меру преследования.

Экс-главу ВСК обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа. Эту закупку сделали при реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в столице.

Дело возбудили по пункту «б» части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонзаказа, повлекшее тяжкие последствия). Обвиняемому может грозить до 10 лет заключения в колонии.

