Экс-главред «Ленинградской правды» рассказал, каким мэром был Собчак

В среду исполняется 25 лет со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Бывший главный редактор «Ленинградской правды», а впоследствии «Санкт-Петербургских ведомостей», ныне декан факультета социальных технологий Президентской академии Олег Кузин поделился своими воспоминаниями об известном политике, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В первую очередь Кузин отметил, что Собчак прекрасно владел русским языком, поэтому проблем у журналистов с ним никогда не было — можно было просто расшифровать беседу, и интервью готово.

«Все фразы были выстроены. Повторов нет. Никаких слов-паразитов», — вспоминает бывший главред «Ленинградской правды».

По его словам, первый мэр Санкт-Петербурга был прекрасным оратором, интеллигентом и демократом, его было очень сложно вывести из себя или услышать от него «идиоматические выражения».

А вот что касается городского хозяйства, то, по мнению Кузина, здесь у Собчака не хватало опыта — зато он привлекал в свою команду чиновников сильных хозяйственников.

Кузин напомнил, что Собчаку удалось собрать команду, в которой были будущий президент РФ Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин. Бывший журналист также рассказал, что переименование Ленинграда в Санкт-Петербург было идеей фикс для Собчака.

Собчак руководил Северной столицей с 1991 по 1996 год. После того, как он проиграл губернаторские выборы и покидал пост, Кузин вручил ему удостоверение политического обозревателя газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которым впоследствии Собчак воспользовался, хоть и в шутку, позвонив в редакцию из Парижа.