Экс-главе комитета Петербурга продлили арест по делу о хищении 300 тыс руб

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Дмитрия и Татьяну Чернейко не отпустили под домашний арест по делу о хищении

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга продлил содержание под стражей экс-главе городского комитета по труду и занятости населения Дмитрию Чернейко и его супруге Татьяне. Судья отказался отпускать фигурантов под домашний арест, сообщает «Бриф24» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Чернейко задержали в сентябре по делу о хищении 300 тысяч рублей. Правоохранители считают, что бывший руководитель комитета вместе с женой и другими неизвестными украл крупную сумму, выделенную для центра занятости населения.

Деньги планировалась потратить на проведение ярмарки вакансий «Труд и занятость». Преступление было совершено с 5 по 30 ноября 2019 году, полагает следствие.

Дмитрий и Татьяна Чернейко пробудут под стражей до 13 декабря 2024 года.

