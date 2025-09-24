Экс-глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* закрыл свое юрлицо в России
Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов
Журналист и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* закрыл ИП и свою фирму по выпуску книг и журналов в России, сообщает Mash.
Мужчина обратился в налоговую и попросил закрыть ИП. Кроме того, он ликвидировал свою фирму «Иноагент ААВ», которая появилась в 2022 году.
Компания должна была заниматься выпуском книг и журналов. Однако Венедиктов* попросил ликвидировать и ее.
При этом у журналиста все еще остается фирма «ЭМХК», которая владела долей в радиостанции.
Журналист был признан иноагентом в апреле 2022 года. Радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована в том же году.
* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.