Экс-глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* закрыл свое юрлицо в России

Журналист и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* закрыл ИП и свою фирму по выпуску книг и журналов в России, сообщает Mash .

Мужчина обратился в налоговую и попросил закрыть ИП. Кроме того, он ликвидировал свою фирму «Иноагент ААВ», которая появилась в 2022 году.

Компания должна была заниматься выпуском книг и журналов. Однако Венедиктов* попросил ликвидировать и ее.

При этом у журналиста все еще остается фирма «ЭМХК», которая владела долей в радиостанции.

Журналист был признан иноагентом в апреле 2022 года. Радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована в том же году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.