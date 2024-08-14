Экс-гендиректор ООО «Планета творчества» оштрафован за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении бывшего генерального директора ООО «Планета творчества» на сумму 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя — индивидуального предпринимателя о размещении в Интернете на видеохостинге «YouTube» видеоролика, содержащего рекламу с использованием нецензурной брани, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию заявителя.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1, пункта 2 части 2, части 6 статьи 5, части 16 статьи 18.1 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения бывшего генерального директора ООО «Планета творчества» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.