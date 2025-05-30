Экс-директор «Росатома» получил 12 лет за взятку

Бывшего топ-менеджера «Росатома» Сахарова приговорили к 12 годам за взятку

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по громкому коррупционному делу структурного подразделения госкорпорации «Росатом», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Бывший топ-менеджер компании Геннадий Сахаров признан виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорен к 12 годам колонии строгого режима с крупным штрафом.

Сообщник Сахарова — Элгуджа Кокосадзе — осужден за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) на 8 лет строгого режима с штрафом. Примечательно, что Кокосадзе был задержан прямо в зале суда сразу после оглашения приговора.

Суд установил, что обвиняемые участвовали в коррупционных схемах при заключении госконтрактов. Имущество Сахарова было арестовано.