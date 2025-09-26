Экс-депутата ГД Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании

Бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо, который 200 дней не появлялся на заседаниях нижней палаты парламента, объявили в розыск по делу об изнасиловании, сообщает «112» .

Как считают следователи, Напсо надругался над 19-летней помощницей в марте 2023 года. Затем он быстро уехал в Ереван через Минск, а потом отправился в Дубай и перестал ходить на работу в ГД.

Заметили исчезновение депутата только в апреле 2025 года. Тогда его демонстративно лишили мандата и пообещали четче контролировать дисциплину в парламенте.

Уже потом Генпрокуратура через суд конфисковала активы экс-депутата на сумму более 1,2 млрд рублей. А также ему предъявили обвинение в том, что мужчина совмещал работу в Госдуме с бизнесом и брал взятки.

Напсо в Россию так и не вернулся. А теперь к его делам добавилась и статья против половой неприкосновенности — его объявили в розыск.

